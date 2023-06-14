NHK: в результате стрельбы на базе Сил самообороны в Японии убиты два человека
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«По данным полиции префектуры Гифу, двое погибших были 25-летними и 52-летними мужчинами из Сухопутных сил самообороны гарнизона Морияма. Кроме того, один раненый — 25-летний мужчина из того же гарнизона», — говорится в сообщении телеканала.
Злоумышленник задержан на месте происшествия. Сейчас Сухопутные силы самообороны расследуют инцидент.
Начальник штаба Сухопутных сил уже провёл пресс-конференцию и объявил о создании следственной комиссии, учения решено отложить.