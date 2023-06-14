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NHK: в результате стрельбы на базе Сил самообороны в Японии убиты два человека

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В Японии на полигоне города Гифу 18-летний курсант Сил самообороны расстрелял из автоматической винтовки двух других военнослужащих во время учений по стрельбе, сообщает NHK. Ещё один его товарищ получил ранение.
NHK: в результате стрельбы на базе Сил самообороны в Японии убиты два человека
  • Gettyimages.ru

«По данным полиции префектуры Гифу, двое погибших были 25-летними и 52-летними мужчинами из Сухопутных сил самообороны гарнизона Морияма. Кроме того, один раненый — 25-летний мужчина из того же гарнизона», — говорится в сообщении телеканала.

Злоумышленник задержан на месте происшествия. Сейчас Сухопутные силы самообороны расследуют инцидент. 

Начальник штаба Сухопутных сил уже провёл пресс-конференцию и объявил о создании следственной комиссии, учения решено отложить.

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