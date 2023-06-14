NHK: в результате стрельбы на базе Сил самообороны в Японии убиты два человека

В Японии на полигоне города Гифу 18-летний курсант Сил самообороны расстрелял из автоматической винтовки двух других военнослужащих во время учений по стрельбе, сообщает NHK. Ещё один его товарищ получил ранение.

«По данным полиции префектуры Гифу, двое погибших были 25-летними и 52-летними мужчинами из Сухопутных сил самообороны гарнизона Морияма. Кроме того, один раненый — 25-летний мужчина из того же гарнизона», — говорится в сообщении телеканала.

Злоумышленник задержан на месте происшествия. Сейчас Сухопутные силы самообороны расследуют инцидент.

Начальник штаба Сухопутных сил уже провёл пресс-конференцию и объявил о создании следственной комиссии, учения решено отложить.