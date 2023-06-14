Захарова назвала киевский режим группой клоунов под эгидой НАТО
Она прокомментировала высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что российская спецоперация на Украине стала нападением на «основные ценности» и «свободных людей».
По её словам, ценности были атакованы тогда, когда на Украине при финансовой поддержке Вашингтона и Брюсселя был дважды совершён госпереворот.
«Вот тогда от демократических ценностей ничего и не осталось. А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский режим основан на терроре.