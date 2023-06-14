Захарова назвала киевский режим группой клоунов под эгидой НАТО

Украинские власти являются группой клоунов под эгидой НАТО, которая терроризирует весь мир, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что российская спецоперация на Украине стала нападением на «основные ценности» и «свободных людей».

По её словам, ценности были атакованы тогда, когда на Украине при финансовой поддержке Вашингтона и Брюсселя был дважды совершён госпереворот.

«Вот тогда от демократических ценностей ничего и не осталось. А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский режим основан на терроре.