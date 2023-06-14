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Захарова назвала киевский режим группой клоунов под эгидой НАТО

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Украинские власти являются группой клоунов под эгидой НАТО, которая терроризирует весь мир, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что российская спецоперация на Украине стала нападением на «основные ценности» и «свободных людей».

По её словам, ценности были атакованы тогда, когда на Украине при финансовой поддержке Вашингтона и Брюсселя был дважды совершён госпереворот.

«Вот тогда от демократических ценностей ничего и не осталось. А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский режим основан на терроре.

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