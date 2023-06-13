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Американский сенатор потребовал проверить стоимость передаваемого Украине оружия

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Американский сенатор Марко Рубио потребовал устроить проверку стоимости всего вооружения, которое передаётся Украине из наличия Пентагона.

Он обратился с просьбой к управлению правительственной отчётности (GAO) сопоставить оценку военного имущества, которое выделяется Украине в рамках президентской программы передачи вооружения (PDA).

«Я прошу GAO полностью проверить отчётность Министерства обороны по всему имуществу, переданному Украине в рамках PDA», — цитирует РИА Новости письмо сенатора.

По его словам, это станет гарантией того, что налогоплательщики США не будут платить по ещё более крупному счёту на замену имущества, необходимого для защиты американских интересов.

9 июня Соединённые Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $2,1 млрд.

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