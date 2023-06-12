МИД Ирана: Тегеран и Баку ведут переговоры о возобновлении работы посольства
- AP
«Сейчас находимся на этапе переговоров по переходу от фазы напряжённости к фазе официального возобновления деятельности посольства Азербайджана в Тегеране», — заявил Канаани, его слова приводит МИД Ирана в Telegram-канале.
Он отметил, что для этого сторонам необходимо вести диалог и обмениваться мнениями.
В январе заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что азербайджанская дипмиссия в Тегеране полностью приостановила деятельность.