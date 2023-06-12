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МИД Ирана: Тегеран и Баку ведут переговоры о возобновлении работы посольства

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Иран и Азербайджан ведут переговоры о возобновлении работы посольства в Тегеране, заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
МИД Ирана: Тегеран и Баку ведут переговоры о возобновлении работы посольства
  • AP

«Сейчас находимся на этапе переговоров по переходу от фазы напряжённости к фазе официального возобновления деятельности посольства Азербайджана в Тегеране», — заявил Канаани, его слова приводит МИД Ирана в Telegram-канале.

Он отметил, что для этого сторонам необходимо вести диалог и обмениваться мнениями.

В январе заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что азербайджанская дипмиссия в Тегеране полностью приостановила деятельность.

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