МИД Ирана: Тегеран и Баку ведут переговоры о возобновлении работы посольства

Иран и Азербайджан ведут переговоры о возобновлении работы посольства в Тегеране, заявил в ходе пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

«Сейчас находимся на этапе переговоров по переходу от фазы напряжённости к фазе официального возобновления деятельности посольства Азербайджана в Тегеране», — заявил Канаани, его слова приводит МИД Ирана в Telegram-канале.

Он отметил, что для этого сторонам необходимо вести диалог и обмениваться мнениями.

В январе заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов заявил, что азербайджанская дипмиссия в Тегеране полностью приостановила деятельность.