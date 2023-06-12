Зампред парламента Китая: Пекин и Москва укрепят узы вековой дружбы между народами
- РИА Новости
Об этом заявил заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского совета народных представителей Ван Дунмин.
«Руководствуясь договорённостями на высшем уровне, мы будем вместе с российскими партнёрами углублять политическое взаимодоверие, расширять многогранное практическое сотрудничество, укреплять узы вековой дружбы между народами двух стран», — цитирует его ТАСС.
Дунмин отметил, что отношения России и КНР «демонстрируют высокую динамику».
7 июня ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Минобороны России опубликовало видео совместного патрулирования российских ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К в Азиатско-Тихоокеанском регионе.