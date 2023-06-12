Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Зампред парламента Китая: Пекин и Москва укрепят узы вековой дружбы между народами

Короткая ссылка
Пекин и Москва приложат усилия для дальнейшего укрепления прочных связей между народами Китая и России.
Зампред парламента Китая: Пекин и Москва укрепят узы вековой дружбы между народами
  • РИА Новости

Об этом заявил заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского совета народных представителей Ван Дунмин.

«Руководствуясь договорённостями на высшем уровне, мы будем вместе с российскими партнёрами углублять политическое взаимодоверие, расширять многогранное практическое сотрудничество, укреплять узы вековой дружбы между народами двух стран», — цитирует его ТАСС.

Дунмин отметил, что отношения России и КНР «демонстрируют высокую динамику».

7 июня ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Минобороны России опубликовало видео совместного патрулирования российских ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить