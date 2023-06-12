Сенатор Цеков: Берлускони всегда проявлял уважение к России

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал о бывшем премьере Италии Сильвио Берлускони.

«Для граждан России, для крымчан смерть Берлускони очень печальное событие. Потому что Берлускони один из немногих политиков европейских, который всегда демонстрировал уважение к России, строил взаимовыгодные экономические, политические отношения», — поделился сенатор.

По его словам, Берлускони был объективен по отношению к России.

«Берлускони один из немногих политиков, который приезжал в Крым после 2014 года. Он посетил могилы итальянцев, которые пали в годы Крымской войны. Новость печальная, не знаю, есть ли замена Берлускони», — заключил Цеков.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в возрасте 86 лет.

Политик был госпитализирован в Милане, в апреле стало известно, что Берлускони страдает лейкемией.