Посол: Москва ожидает, что президент ас-Сиси представит Египет на саммите Россия — Африка

Российская Федерация ожидает, что Египет на саммите Россия — Африка будет представлять президент Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщил российский посол в Каире Георгий Борисенко.

Слова дипломата приводит ТАСС.

«Новый саммит пройдёт 26—29 июля в Санкт-Петербурге. На него приглашены лидеры 54 африканских стран. Естественно, очень ждём президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и других египетских представителей», — сказал он на медиафоруме, посвящённом диалогу России и Африки.

Ранее в июне президент России Владимир Путин и его коллега из ЮАР Сирил Рамапоса обсудили ход подготовки ко второму саммиту Россия — Африка в Санкт-Петербурге и к предстоящему в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС.

Мероприятие состоится 26—29 июля на площадке «Экспофорум».