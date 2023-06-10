Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Канада ввела санкции против Януковича и представителей власти новых регионов России

Короткая ссылка
Канада ввела санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также представителей власти новых регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе канадского МИД.
Канада ввела санкции против Януковича и представителей власти новых регионов России
  • Gettyimages.ru

В ограничительный список попали блогер Юрий Подоляка, бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, министр культуры Херсонской области Александр Кузьменко.

Также санкции ввели против Минкультуры Крыма и Херсонской области, министерств образования Запорожской и Херсонской областей, а также некоторых музеев новых регионов России.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о решении канадских властей ввести санкции в отношении 24 физических лиц и 17 организаций за предполагаемую поддержку российской специальной военной операции на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить