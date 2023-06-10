Канада ввела санкции против Януковича и представителей власти новых регионов России
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В ограничительный список попали блогер Юрий Подоляка, бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, министр культуры Херсонской области Александр Кузьменко.
Также санкции ввели против Минкультуры Крыма и Херсонской области, министерств образования Запорожской и Херсонской областей, а также некоторых музеев новых регионов России.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о решении канадских властей ввести санкции в отношении 24 физических лиц и 17 организаций за предполагаемую поддержку российской специальной военной операции на Украине.