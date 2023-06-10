РПЦ: запрет на въезд в Эстонию патриарху это плевок в душу православным
Об этом информирует РИА Новости.
«Для Эстонии это позорное решение останется чёрным пятном на репутации», — сказал Балашов.
По его словам, «надменная дискриминация «второсортного» русскоязычного элемента» давно уже стала характерной постыдной приметой эстонских властей.
Ранее МИД Эстонии запретил въезд в страну 58 россиянам, в том числе Патриарху Кириллу.
В апреле Чехия ввела санкции в отношении Патриарха Кирилла.
В прошлом году власти Литвы запретили патриарху Кириллу въезд в республику.