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РПЦ: запрет на въезд в Эстонию патриарху это плевок в душу православным

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Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов назвал плевком в душу православных жителей Эстонии решение властей этой страны о запрете патриарху Кириллу её посещать.

Об этом информирует РИА Новости.

«Для Эстонии это позорное решение останется чёрным пятном на репутации», — сказал Балашов.

По его словам, «надменная дискриминация «второсортного» русскоязычного элемента» давно уже стала характерной постыдной приметой эстонских властей.

Ранее МИД Эстонии запретил въезд в страну 58 россиянам, в том числе Патриарху Кириллу.

В апреле Чехия ввела санкции в отношении Патриарха Кирилла.

В прошлом году власти Литвы запретили патриарху Кириллу въезд в республику.

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