Гаврилов: конференция по ДОВСЕ с донесением позиции России ожидается до конца июня

Конференция по Договору об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) с донесением позиции России до стран-членов может пройти в Вене до конца текущего месяца, сообщил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Гаврилова, процедура по денонсации ДОВСЕ завершится к 7 ноября.

«Конференция, по всей видимости, будет здесь, в Вене, где-то до конца июня», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновлённый вариант договора.