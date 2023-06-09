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Гаврилов: конференция по ДОВСЕ с донесением позиции России ожидается до конца июня

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Конференция по Договору об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) с донесением позиции России до стран-членов может пройти в Вене до конца текущего месяца, сообщил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Гаврилов: конференция по ДОВСЕ с донесением позиции России ожидается до конца июня
  • © Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Гаврилова, процедура по денонсации ДОВСЕ завершится к 7 ноября.

«Конференция, по всей видимости, будет здесь, в Вене, где-то до конца июня», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновлённый вариант договора.

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