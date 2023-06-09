Гаврилов: конференция по ДОВСЕ с донесением позиции России ожидается до конца июня
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Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Гаврилова, процедура по денонсации ДОВСЕ завершится к 7 ноября.
«Конференция, по всей видимости, будет здесь, в Вене, где-то до конца июня», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999-м на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновлённый вариант договора.