Американские власти несут ответственность за гибель миллионов людей в конфликтах последних десятилетий, произошедших по вине Вашингтона, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Ни один крупный региональный конфликт последних десятилетий не обошёлся без прямого или косвенного участия американских «благодетелей». Результат этого — смерти миллионов людей», — приводит ТАСС слова Медведева в Twitter.

По его словам, ответственность за гибель этих людей лежит на американских президентах, администрациях и конгрессе.

Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена в разжигании украинского конфликта и ненависти по отношению к России.