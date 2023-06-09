Медведев обвинил американские власти в гибели миллионов людей
- РИА Новости
«Ни один крупный региональный конфликт последних десятилетий не обошёлся без прямого или косвенного участия американских «благодетелей». Результат этого — смерти миллионов людей», — приводит ТАСС слова Медведева в Twitter.
По его словам, ответственность за гибель этих людей лежит на американских президентах, администрациях и конгрессе.
Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена в разжигании украинского конфликта и ненависти по отношению к России.