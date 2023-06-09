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МИД Исландии: приостановка работы посольства в России не означает разрыва дипотношений

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Решение о приостановке деятельности посольства Исландии в России не означает разрыва дипломатических отношений.
МИД Исландии: приостановка работы посольства в России не означает разрыва дипотношений
  • РИА Новости

Об этом заявили в МИД Исландии.

«Решение приостановить деятельность посольства Исландии в Москве не является разрывом дипломатических отношений», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Также отмечается, что как только позволят условия, Исландия уделит приоритетное внимание возобновлению деятельности посольства государства в Москве.

Ранее в МИД Исландии заявили, что приняли решение о приостановке работы посольства в Москве с 1 августа.

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