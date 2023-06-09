МИД Исландии: приостановка работы посольства в России не означает разрыва дипотношений
- РИА Новости
Об этом заявили в МИД Исландии.
«Решение приостановить деятельность посольства Исландии в Москве не является разрывом дипломатических отношений», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Также отмечается, что как только позволят условия, Исландия уделит приоритетное внимание возобновлению деятельности посольства государства в Москве.
Ранее в МИД Исландии заявили, что приняли решение о приостановке работы посольства в Москве с 1 августа.