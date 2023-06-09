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Посол Ерхов: условий для продления сроков зерновой сделки нет и не предвидится

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Россия продолжает консультации с ООН по зерновой сделке, но никаких условий для продления её сроков нет.
Посол Ерхов: условий для продления сроков зерновой сделки нет и не предвидится
  • РИА Новости

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

Он отметил, что Москва продолжает консультации с ООН, очередной раунд намечен на 9 июня.

«Но никаких условий для продления соглашения нет и не предвидится», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что если ситуация с российским сельхозэкспортом останется такой же, как сейчас, то можно будет считать, что «Черноморская инициатива» не функционирует.

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