Хельсинкский комитет в Нидерландах планирует финансировать релокацию российских НКО

Как следует из объявленного Нидерландским Хельсинским комитетом (НХК) конкурса грантов, с условиями которого ознакомился RT, организация намерена профинансировать программу переезда российских «антивоенных» НКО. Комитет планирует покрыть расходы на транспорт, юридическую помощь и возобновление работы некоммерческим организациям, покинувшим Россию после начала СВО.

В описании грантового конкурса Нидерландский Хельсинкский комитет отмечает, что «в связи с усилением репрессий и официальной ликвидацией организаций гражданского общества растёт необходимость релоцирования их сотрудников, чтобы они могли продолжать правозащитную деятельность в изгнании».

В описании поддерживаемых проектов говорится, что цель НХК заключается в предоставление экстренных грантов гражданским организациям из России, которые работают непосредственно в сфере защиты и продвижения прав человека.

В конкурсной документации подчёркивается, что одним из обязательных критериев отбора претендентов на грант должно быть доказанное влияние на них «волны политических репрессий в России непосредственно перед и после полномасштабного вторжения России в Украину».

Всего с 1 июля 2023 года планируется выделить десять грантов на сумму от тысячи до €18 тыс.

Нидерландский Хельсинкский комитет основан группой отставных голландских дипломатов и финансируется правительственными структурами Нидерландов и Еврокомиссией.