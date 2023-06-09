WP: Саудовская Аравия пригрозила США серьёзными последствиями из-за слов Байдена о нефти

Саудовская Аравия пригрозила внешнеполитический курс в отношении США после слов американского президента Джо Байдена о нефти.

Об этом пишет газета The Washington Post.

По данным издания, осенью 2022 года Байден пообещал «последствия» Саудовской Аравии за её решение сократить добычу нефти.

В свою очередь, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пообещал «серьёзные экономические последствия для Вашингтона».

Он отметил, что «больше не будет иметь дело» с американской администрацией.

Ранее организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК+) объявила о продлении нефтяной сделки на 2024 год и снижении со следующего года общего показателя добычи альянса.

7 июня российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.