Макрон назвал трусостью нападение мужчины с ножом на детей в Анси
- AP
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Как пишет France Info, он также выразил слова поддержки семьям пострадавших.
Отмечается, что на место происшествия прибыла премьер-министр Элизабет Борн. Она назвала произошедшее «глубоким шоком для всей страны».
По последним данным, в результате нападения ранения получили шесть человек, в том числе четверо детей в возрасте от 22 месяцев до трёх лет.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ шокированы нападением с ножом на детей во Франции.