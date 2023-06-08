Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Макрон назвал трусостью нападение мужчины с ножом на детей в Анси

Короткая ссылка
Французский президент Эммануэль Макрон назвал трусостью нападение мужчины с нождом на детей в Анси.
Макрон назвал трусостью нападение мужчины с ножом на детей в Анси
  • AP
  • © L'Essor Savoyard

Как пишет France Info, он также выразил слова поддержки семьям пострадавших.

Отмечается, что на место происшествия прибыла премьер-министр Элизабет Борн. Она назвала произошедшее «глубоким шоком для всей страны».

По последним данным, в результате нападения ранения получили шесть человек, в том числе четверо детей в возрасте от 22 месяцев до трёх лет.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ шокированы нападением с ножом на детей во Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить