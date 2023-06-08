Макрон назвал трусостью нападение мужчины с ножом на детей в Анси

Французский президент Эммануэль Макрон назвал трусостью нападение мужчины с нождом на детей в Анси.

Как пишет France Info, он также выразил слова поддержки семьям пострадавших.

Отмечается, что на место происшествия прибыла премьер-министр Элизабет Борн. Она назвала произошедшее «глубоким шоком для всей страны».

По последним данным, в результате нападения ранения получили шесть человек, в том числе четверо детей в возрасте от 22 месяцев до трёх лет.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ шокированы нападением с ножом на детей во Франции.