Напавший с ножом на детей во Франции просил об убежище
- AP
- © Florent Pecchio/L'Essor Savoyard
Как пишет France-Info, во время задержания при нём также было найдено удостоверение гражданина Сирии 1991 года рождения.
Он приехал в Швецию в 2013 году и легально въехал во Францию в ноябре 2022 года, где подал заявление о предоставлении убежища.
В статье говорится, что ему было отказано, так как ранее он получил статус беженца в Швеции.
В своём заявлении о предоставлении убежища он объявил себя христианином из Сирии. Источник в полиции сообщил, что в момент нападения при нём был христианский крест.