AFP: в результате возгорания поезда в Австрии получили травмы 45 человек
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на France Press.
«Около 45 пассажиров получили лёгкие травмы, вероятно, надышавшись дымом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время движения через туннель у поезда оборвался контактный провод.
В агентстве добавили, что помимо пассажиров поезд перевозил автомобили, и один или несколько из них загорелись из-за поврежденного кабеля.
2 июня поступала информация о столкновении в Индии пассажирского поезда с грузовым составом.
В марте в Египте к северу от Каира сошёл с рельсов пассажирский поезд.