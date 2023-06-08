AFP: в результате возгорания поезда в Австрии получили травмы 45 человек

Около 200 пассажиров поезда на западе Австрии были эвакуированы после того, как состав загорелся в тоннеле, при этом примерно 45 человек получили лёгкие травмы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на France Press.

«Около 45 пассажиров получили лёгкие травмы, вероятно, надышавшись дымом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время движения через туннель у поезда оборвался контактный провод.

В агентстве добавили, что помимо пассажиров поезд перевозил автомобили, и один или несколько из них загорелись из-за поврежденного кабеля.

2 июня поступала информация о столкновении в Индии пассажирского поезда с грузовым составом.

В марте в Египте к северу от Каира сошёл с рельсов пассажирский поезд.