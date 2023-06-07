Встреча лидеров африканских стран с Путиным ожидается 17 июня в Санкт-Петербурге
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Текст заявления фонда приводит РИА Новости.
«Его Превосходительство президент России Владимир Путин примет в субботу, 17 июня 2023 года, в Санкт-Петербурге (нескольких. — RT) глав государств», — говорится в заявлении.
Отмечается, что речь идёт о президентах ЮАР, Уганды, Конго, Сенегала, Замбии и Союза Коморских Островов.
Также в фонде сообщили, что 16 июня африканская миссия проведёт встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее Владимир Путин и его коллега из Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса обсудили по телефону африканскую инициативу по урегулированию на Украине.