«Санкционная истерия» в Европейском союзе подрывает его конкурентоспособность по отношению к Соединённым Штатам.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Как сообщает ТАСС, он отметил, что «Европейский союз может загнать себя в угол санкционной истерией», которая уже серьёзно подорвала его экономику и создала угрозу его энергобезопасности.

Ранее министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл сообщила, что ожидает согласования очередного пакета санкций ЕС против России к саммиту Евросоюза 29—30 июня.