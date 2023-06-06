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МИД Венгрии: Евросоюз может загнать себя в угол своей «санкционной истерией»

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«Санкционная истерия» в Европейском союзе подрывает его конкурентоспособность по отношению к Соединённым Штатам.
МИД Венгрии: Евросоюз может загнать себя в угол своей «санкционной истерией»
  • РИА Новости

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Как сообщает ТАСС, он отметил, что «Европейский союз может загнать себя в угол санкционной истерией», которая уже серьёзно подорвала его экономику и создала угрозу его энергобезопасности.

Ранее министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл сообщила, что ожидает согласования очередного пакета санкций ЕС против России к саммиту Евросоюза 29—30 июня.

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