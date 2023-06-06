Президент Египта и премьер Израиля обсудили расследование инцидента на границе
- AP
Об этом сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми.
«Телефонный разговор касался инцидента со стрельбой, произошедшего на египетско-израильской границе 3 июня, в результате которого погибли сотрудники пограничной службы», — приводит его слова ТАСС.
Уточняется, что стороны подчеркнули важность координации для расследования всех обстоятельств инцидента.
Ранее сообщалось, что трое израильских военных погибли в перестрелке в районе у границы с Египтом.