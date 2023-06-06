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Президент Египта и премьер Израиля обсудили расследование инцидента на границе

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Президент Египта и премьер Израиля обсудили расследование инцидента на границе
  • AP

Об этом сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми.

«Телефонный разговор касался инцидента со стрельбой, произошедшего на египетско-израильской границе 3 июня, в результате которого погибли сотрудники пограничной службы», — приводит его слова ТАСС.

Уточняется, что стороны подчеркнули важность координации для расследования всех обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что трое израильских военных погибли в перестрелке в районе у границы с Египтом.

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