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Глава Philip Morris Ольчак призвал обозначить дату введения в силу запрета на сигареты

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Глава производителя табачной продукции Philip Morris International Яцек Ольчак призвал обозначить дату введения в силу запрета на сигареты.
Глава Philip Morris Ольчак призвал обозначить дату введения в силу запрета на сигареты
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в интервью газете Daily Mail.

В качестве примера Ольчак привёл обязательство властей Британии к 2030 году прекратить продажи новых автомобилей на бензине и дизельном топливе.

«Мы можем сделать то же самое с табачными изделиями», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Philip Morris International рассматривает варианты реструктуризации бизнеса в России. 

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, то сегодня зачастую женщины курят больше, чем мужчины.

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