Президент Египта заявил, что страна будет содействовать сдерживанию кризиса на Украине

Египет готов приложить все усилия для сдерживания кризиса вокруг Украины. Об этом заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

Египетский лидер подчеркнул, что государство заняло взвешенную позицию по украинскому конфликту и привержено соблюдению принципов международного права и разрешению споров мирными средствами.

«Египет приложит все усилия для содействия сдерживанию этого кризиса и преодолению его политических, гуманитарных и экономических последствий», — приводит ТАСС заявление пресс-секретаря президента.

Ранее в МИД России заявили, что Москва даёт высокую оценку мирной инициативе Пекина по ситуации на Украине, но всё будет зависеть от стран, которые руководят Киевом.