Нефтяной танкер сломался в Суэцком канале
- РИА Новости
Глава администрации канала Осама Рабие отметил, что в главный центр управления судоходством поступило сообщение о неисправности на 12-м км канала.
По его словам, сломались механизмы танкера SEAVIGOUR, у него произошли неполадки оборудования во время прохождения канала в составе северного конвоя на пути из России в Китай.
«Отправлено три аварийно-спасательных буксира», — сообщил Рабие.
В настоящее время ведутся работы по подключению буксиров к судну, пишет РИА Новости.