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Нефтяной танкер сломался в Суэцком канале

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Нефтяной танкер сломался в Суэцком канале, администрация направила к нему три буксира, сообщили в пресс-службе канала.
Нефтяной танкер сломался в Суэцком канале
  • РИА Новости

Глава администрации канала Осама Рабие отметил, что в главный центр управления судоходством поступило сообщение о неисправности на 12-м км канала.

По его словам, сломались механизмы танкера SEAVIGOUR, у него произошли неполадки оборудования во время прохождения канала в составе северного конвоя на пути из России в Китай.

«Отправлено три аварийно-спасательных буксира», — сообщил Рабие.

В настоящее время ведутся работы по подключению буксиров к судну, пишет РИА Новости.

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