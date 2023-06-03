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Власти Индии: спасательная операция на месте ЧП с поездами может завершиться 3 июня

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Спасательная операция на месте крушения поездов в индийском штате Одиша может завершиться к вечеру субботы, 3 июня.
Власти Индии: спасательная операция на месте ЧП с поездами может завершиться 3 июня
  • AFP

Об этом сообщил генеральный инспектор Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендра Сингх Бундела.

«Надеюсь, к сегодняшнему вечеру мы сможем завершить операцию. У Национальных сил реагирования на стихийные бедствия там девять команд — семь из Одиши и две из Западной Бенгалии», — приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что почти все пострадавшие госпитализированы.

По последним данным, число погибших в результате аварии с участием пассажирского и товарного поездов на востоке Индии достигло 288.

Данных о пострадавших при крушении поездов в Индии россиянах на данный момент нет.

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