Власти Индии: спасательная операция на месте ЧП с поездами может завершиться 3 июня
- AFP
Об этом сообщил генеральный инспектор Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендра Сингх Бундела.
«Надеюсь, к сегодняшнему вечеру мы сможем завершить операцию. У Национальных сил реагирования на стихийные бедствия там девять команд — семь из Одиши и две из Западной Бенгалии», — приводит его слова ТАСС.
Он уточнил, что почти все пострадавшие госпитализированы.
По последним данным, число погибших в результате аварии с участием пассажирского и товарного поездов на востоке Индии достигло 288.
Данных о пострадавших при крушении поездов в Индии россиянах на данный момент нет.