Reuters: число жертв при столкновении поездов в Индии возросло до 233
Число погибших в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в Индии достигло 233, сообщает Reuters.
Об этом информирует ТАСС.
Также на данный момент сообщается о 900 пострадавших.
Ранее поступала информация о 207 погибших.
2 мая сообщалось, что пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор в Индии.
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