Reuters: число жертв при столкновении поездов в Индии возросло до 233

Число погибших в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в Индии достигло 233, сообщает Reuters.

Об этом информирует ТАСС.

Также на данный момент сообщается о 900 пострадавших.

Ранее поступала информация о 207 погибших.

2 мая сообщалось, что пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор в Индии.