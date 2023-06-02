Постпред Индии: состав Совбеза ООН не отражает реалии многополярного мира

Состав и структура Совета Безопасности ООН не отвечают реалиям многополярного мира, заявила постоянный представитель Индии в ООН Ручира Камбодж.

«Текущий состав Совета Безопасности более не отражает реалии взаимосвязанного и многополярного мира», — приводит слова Камбодж агентство ANI.

Она отметила, что структура СБ ООН не учитывает изменившийся геополитический ландшафт.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке назвал Индию и Бразилию достойными кандидатами на место постоянных членов Совета Безопасности ООН.