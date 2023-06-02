Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Постпред Индии: состав Совбеза ООН не отражает реалии многополярного мира

Короткая ссылка
Состав и структура Совета Безопасности ООН не отвечают реалиям многополярного мира, заявила постоянный представитель Индии в ООН Ручира Камбодж.
Постпред Индии: состав Совбеза ООН не отражает реалии многополярного мира
  • РИА Новости

«Текущий состав Совета Безопасности более не отражает реалии взаимосвязанного и многополярного мира», — приводит слова Камбодж агентство ANI.

Она отметила, что структура СБ ООН не учитывает изменившийся геополитический ландшафт.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке назвал Индию и Бразилию достойными кандидатами на место постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить