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В Венгрии прокомментировали резолюцию ЕП по отстранению страны от председательства в ЕС

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Венгерский министр юстиции Юдит Варга в своих соцсетях заявила, что Европейский парламент зря принял резолюцию, оспаривающую право Венгрии на председательство в ЕС.
В Венгрии прокомментировали резолюцию ЕП по отстранению страны от председательства в ЕС
  • РИА Новости

«Плохая новость для... левого большинства ЕП: сегодня они совершенно зря проголосовали по резолюции, осуждающей нашу страну, потому что подготовительная работа идёт полным ходом», — цитирует её РИА Новости.

По словам министра, на следующей неделе венгерская сторона уже примет руководящих сотрудников Совета ЕС, которые проведут обучение руководителей Венгрии по председательству на заседаниях.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию, в которой оспорил право Венгрии на председательство в Совете Евросоюза во второй половине 2024 года.

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