В ЮАР началось заседание глав МИД стран БРИКС

В южноафриканской столице началось заседание глав МИД стран — членов БРИКС.

Об этом сообщает ТАСС.

«Нынешняя встреча призвана заложить основы для новой фазы развития БРИКС, усилить позиции объединения в качестве одной из наиболее мощных сил в системе международных отношений», — заявил сотрудник МИД ЮАР.

На данной встрече, как ожидается, министрами будет принят ряд важных решений, касающихся путей дальнейшего развития БРИКС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Кейптаун, где 1—2 июня примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС.