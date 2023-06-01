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В ЮАР началось заседание глав МИД стран БРИКС

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В южноафриканской столице началось заседание глав МИД стран — членов БРИКС.
В ЮАР началось заседание глав МИД стран БРИКС
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Нынешняя встреча призвана заложить основы для новой фазы развития БРИКС, усилить позиции объединения в качестве одной из наиболее мощных сил в системе международных отношений», — заявил сотрудник МИД ЮАР.

На данной встрече, как ожидается, министрами будет принят ряд важных решений, касающихся путей дальнейшего развития БРИКС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Кейптаун, где 1—2 июня примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС.

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