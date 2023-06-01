В ООН сообщили о переговорах о возобновлении инспекций в рамках зерновой сделки

Стороны «Черноморской инициативы» продолжают переговоры о возобновлении инспекций и регистрации судов в рамках зерновой сделки. Об этом сообщила пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла.

«Участники инициативы продолжают дискуссии с целью достичь консенсуса по вопросу регистрации новых судов и проведения новых инспекций», — приводит РИА Новости её слова.

Палла добавила, что 1 июня инспекции не проводились.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если ситуация с российским сельхозэкспортом останется такой же, как сейчас, то можно будет считать, что «Черноморская инициатива» не функционирует.