В ООН сообщили о переговорах о возобновлении инспекций в рамках зерновой сделки
- РИА Новости
«Участники инициативы продолжают дискуссии с целью достичь консенсуса по вопросу регистрации новых судов и проведения новых инспекций», — приводит РИА Новости её слова.
Палла добавила, что 1 июня инспекции не проводились.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если ситуация с российским сельхозэкспортом останется такой же, как сейчас, то можно будет считать, что «Черноморская инициатива» не функционирует.