Главы МИД БРИКС обсудят ситуацию вокруг Украины в ходе переговоров в Кейптауне

Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что главы МИД стран — членов объединения рассмотрят ситуацию вокруг Украины в ходе совещания 1—2 июня в Кейптауне.

По его словам, члены БРИКС в целом рассматривают все горячие точки в мире, а не только Украину.

«Конечно, ситуация вокруг Украины очень серьёзная — и она должна получить соответствующее внимание, но это не единственная подобная ситуация, есть, например, Судан, Палестина... Министры рассмотрят все эти ситуации», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что лидеры всех стран БРИКС вовлечены в ситуацию на Украине, так как она оказывает влияние на всё мировое сообщество и на Африку в том числе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Кейптаун, где 1—2 июня примет участие в совещании глав МИД стран БРИКС.