Американский обозреватель Гейнс: США не следовало вмешиваться в украинский конфликт

США не должны были вмешиваться в украинский конфликт, заявил американский блогер и обозреватель Майрон Гейнс.

«США не должны были вмешиваться в конфликт на Украине», — сказал Гейнс в интервью Youtube-каналу Valuetainment.

Он сравнил ситуацию на Украине с гипотетическим вторжением Китая в Мексику.

По его словам, в таком случае США сразу же вмешались бы, с целью «выгнать этих китайцев».

Блогер добавил, что Вашингтону следует сосредоточиться на собственных проблемах.

Ранее стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи, в который войдут в том числе ПЗРК Stinger, системы ПВО Avenger.