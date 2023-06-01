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Американский обозреватель Гейнс: США не следовало вмешиваться в украинский конфликт

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США не должны были вмешиваться в украинский конфликт, заявил американский блогер и обозреватель Майрон Гейнс.

«США не должны были вмешиваться в конфликт на Украине», — сказал Гейнс в интервью Youtube-каналу Valuetainment.

Он сравнил ситуацию на Украине с гипотетическим вторжением Китая в Мексику.

По его словам, в таком случае США сразу же вмешались бы, с целью «выгнать этих китайцев».

Блогер добавил, что Вашингтону следует сосредоточиться на собственных проблемах.

Ранее стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи, в который войдут в том числе ПЗРК Stinger, системы ПВО Avenger.

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