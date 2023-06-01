Американский обозреватель Гейнс: США не следовало вмешиваться в украинский конфликт
«США не должны были вмешиваться в конфликт на Украине», — сказал Гейнс в интервью Youtube-каналу Valuetainment.
Он сравнил ситуацию на Украине с гипотетическим вторжением Китая в Мексику.
По его словам, в таком случае США сразу же вмешались бы, с целью «выгнать этих китайцев».
Блогер добавил, что Вашингтону следует сосредоточиться на собственных проблемах.
Ранее стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи, в который войдут в том числе ПЗРК Stinger, системы ПВО Avenger.