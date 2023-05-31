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Функция противоракетной обороны США передана Космическому командованию ВВС

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Функция противоракетной обороны США передана Космическому командованию ВВС Соединённых Штатов.

В документе командования говорится, что полномочия в сфере противоракетной обороны от Стратегического командования переходят к Космическому командованию. Данное решение было одобрено президентом Джо Байденом.

«В условиях всё более сложной глобальной угрозы противоракетная оборона имеет решающее значение для защиты родины», — приводит пресс-служба комментарий генерала ВВС США Энтони Коттона.

В январе экс-президент США Дональд Трамп заявил, что, если его повторно выберут в 2024 году, он создаст систему противоракетной обороны, которая защитит Соединённые Штаты от гиперзвуковых носителей ядерного оружия.

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