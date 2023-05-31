МИД: требование ФРГ закрыть четыре генконсульства России разрушает отношения стран

Требование Германии закрыть генеральные консульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне разрушает российско-германские отношения. Москва призывает Берлин остановиться и не пытаться снять с себя вину за нагнетание ситуации.

Об этом заявило российское Министерство иностранных дел.

В Москве напомнили о решении ФРГ сократить своё консульское присутствие в России.

«Именно германская сторона под явно надуманными предлогами в последнее время инициировала массовые высылки наших дипломатов, ввела квотирование ряда категорий сотрудников загранпредставительств, задерживала выдачу виз. При этом забывая о двукратном диспаритете в свою пользу по численности персонала загранучреждений. Наши ответные действия предпринимались исключительно в порядке реакции и на основе принципа взаимности», — заявил МИД.

Непродуманные провокационные действия не останутся без должной реакции России, подчеркнули в министерстве.

Ранее в МИД Германии заявили, что немецкие власти отзывают разрешение на деятельность четырёх из пяти генконсульств России в ФРГ.