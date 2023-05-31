МИД: требование ФРГ закрыть четыре генконсульства России разрушает отношения стран
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Об этом заявило российское Министерство иностранных дел.
В Москве напомнили о решении ФРГ сократить своё консульское присутствие в России.
«Именно германская сторона под явно надуманными предлогами в последнее время инициировала массовые высылки наших дипломатов, ввела квотирование ряда категорий сотрудников загранпредставительств, задерживала выдачу виз. При этом забывая о двукратном диспаритете в свою пользу по численности персонала загранучреждений. Наши ответные действия предпринимались исключительно в порядке реакции и на основе принципа взаимности», — заявил МИД.
Непродуманные провокационные действия не останутся без должной реакции России, подчеркнули в министерстве.
Ранее в МИД Германии заявили, что немецкие власти отзывают разрешение на деятельность четырёх из пяти генконсульств России в ФРГ.