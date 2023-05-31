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Глава МИД Турции не приедет на встречу с коллегами из НАТО в Осло

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не приедет на неформальную встречу с коллегами по НАТО в Осло, где планировалось в том числе обсудить приём Швеции в альянс.
Глава МИД Турции не приедет на встречу с коллегами из НАТО в Осло
  • Gettyimages.ru

Об этом заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт на пресс-конференции.

Хюитфельдт назвала вступление Швеции в альянс важным для безопасности Норвегии.

По её словам, она во время встреч с Чавушоглу несколько раз поднимала тему членства Швеции в НАТО. 

«К сожалению, он не сможет приехать на эту встречу, поскольку в четверг состоится первая сессия турецкого парламента», — цитирует ТАСС норвежского министра. 

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с Чавушоглу заявил ему, что Вашингтон считает Швецию готовой к вступлению в НАТО.

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