Глава МИД Турции не приедет на встречу с коллегами из НАТО в Осло

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не приедет на неформальную встречу с коллегами по НАТО в Осло, где планировалось в том числе обсудить приём Швеции в альянс.

Об этом заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт на пресс-конференции.

Хюитфельдт назвала вступление Швеции в альянс важным для безопасности Норвегии.

По её словам, она во время встреч с Чавушоглу несколько раз поднимала тему членства Швеции в НАТО.

«К сожалению, он не сможет приехать на эту встречу, поскольку в четверг состоится первая сессия турецкого парламента», — цитирует ТАСС норвежского министра.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с Чавушоглу заявил ему, что Вашингтон считает Швецию готовой к вступлению в НАТО.