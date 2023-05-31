Глава МИД Турции не приедет на встречу с коллегами из НАТО в Осло
- Gettyimages.ru
Об этом заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт на пресс-конференции.
Хюитфельдт назвала вступление Швеции в альянс важным для безопасности Норвегии.
По её словам, она во время встреч с Чавушоглу несколько раз поднимала тему членства Швеции в НАТО.
«К сожалению, он не сможет приехать на эту встречу, поскольку в четверг состоится первая сессия турецкого парламента», — цитирует ТАСС норвежского министра.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с Чавушоглу заявил ему, что Вашингтон считает Швецию готовой к вступлению в НАТО.