Монголия стала самой быстрорастущей экономикой Азии
- AP
«В первом квартале 2023 года доходы бюджета Монголии были выше запланированных. Рост ВВП за первые четыре месяца составил 7,9%. Это самый высокий темп роста в Азии», — цитирует его ТАСС.
По словам Амарбаясгалана, на фоне этих показателей к стране возрос интерес иностранных инвесторов.
В связи с этим в Монголии было принято решение повысить зарплаты бюджетникам и пенсии.
Ранее вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан заявил, что поставки нефтепродуктов из России крайне важны для Монголии, поскольку позволяют ей стабильно обеспечивать страну относительно недорогим топливом.
Монголия высказалась о партнёрстве с Россией в сфере поставок нефтепродуктов.