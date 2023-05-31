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Монголия стала самой быстрорастущей экономикой Азии

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Экономический рост в Монголии стал самым высоким в Азии и составил почти 8% за первые четыре месяца, заявил глава администрации монгольского правительства Дашзэгвийн Амарбаясгалан.
Монголия стала самой быстрорастущей экономикой Азии
  • AP

«В первом квартале 2023 года доходы бюджета Монголии были выше запланированных. Рост ВВП за первые четыре месяца составил 7,9%. Это самый высокий темп роста в Азии», — цитирует его ТАСС.

По словам Амарбаясгалана, на фоне этих показателей к стране возрос интерес иностранных инвесторов.

В связи с этим в Монголии было принято решение повысить зарплаты бюджетникам и пенсии.

Ранее вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан заявил, что поставки нефтепродуктов из России крайне важны для Монголии, поскольку позволяют ей стабильно обеспечивать страну относительно недорогим топливом.

Монголия высказалась о партнёрстве с Россией в сфере поставок нефтепродуктов.

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