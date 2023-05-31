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Во Франции записали клип на песню «Донбасс за нами»

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Французская компания записала песню и клип на песню «Донбасс за нами», часто называемый «донецкой «Марсельезой».
Во Франции записали клип на песню «Донбасс за нами»

По словам исполнительницы песни на французском языке Анны Вернов, идея адаптировать и перевести произведение принадлежит гражданину Франции, который пожелал остаться неизвестным.

«Бывший военный французской разведки, он находился в Донбассе в 2018—2019 годах. За открытую поддержку российской позиции в конфликте на Украине он опасается преследований на родине», — сказала она РИА Новости.

Вернов добавила, что к ней также обратились граждане Канады и Австралии, которые изъявили желание записать и свою версию песни.

В 2022 году в Telegram-канале «Военная хроника» состоялась премьера новой песни Юты «Zа жизнь». По словам певицы, бойцы на передовой рассказали ей, что композиция стала их гимном. 

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