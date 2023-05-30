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РИА Новости: премьер Польши Моравецкий оказался одним из самых богатых политиков страны

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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий после публикации имущественной декларации оказался одним из самых богатых политиков Польши.
РИА Новости: премьер Польши Моравецкий оказался одним из самых богатых политиков страны
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ, в разделе недвижимости Моравецкий задекларировал два дома площадью 150 и 100 кв. м с земельными участками и хозяйственными постройками общей стоимостью около 5,4 млн злотых (около $1,3 млн).

Также ему принадлежит половина таунхауса стоимостью около 600 тыс. злотых (около $143 тыс.), 72-метровая квартира стоимостью 1,1 млн злотых (около $261 тыс.).

Кроме того, Моравецкий владеет казначейскими облигациями на сумму более 4,4 млн злотых (более $1 млн) и денежными средствами в размере 15,7 тыс. злотых (более $3,5 тыс.).

Также у него есть сельскохозяйственный участок земли площадью в два гектара, стоимость которого составляет 200 тыс. злотых (около $47,5 тыс.).

Глава правительства внёс в декларацию более 285 тыс. злотых (около $68 тыс.) дохода за 2022 года за работу в правительстве и более 45 тыс. злотых за выполнение обязанностей депутата сейма.

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