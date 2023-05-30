Лавров: на полях саммита Россия — Африка запланирована встреча Путина и президента Бурунди

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что встреча президентов России и Бурунди Владимира Путина и Эвариста Ндайишимийе запланирована на полях саммита Россия — Африка, который состоится в июле в Санкт-Петербурге.

«Вырисовывается целый ряд конкретных предложений, которые будут вынесены на встречу президентов России и Бурунди, которая запланирована на полях второго саммита Россия — Африка», — цитирует Лаврова РИА Новости.

По словам российского министра, перспективными направлениями для сотрудничества между двумя странами являются сферы атомной энергетики, здравоохранения, образования и гуманитарных связей.

Сергей Лавров прибыл с визитом в Бурунди 30 мая.