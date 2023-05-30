Лавров: на полях саммита Россия — Африка запланирована встреча Путина и президента Бурунди
«Вырисовывается целый ряд конкретных предложений, которые будут вынесены на встречу президентов России и Бурунди, которая запланирована на полях второго саммита Россия — Африка», — цитирует Лаврова РИА Новости.
По словам российского министра, перспективными направлениями для сотрудничества между двумя странами являются сферы атомной энергетики, здравоохранения, образования и гуманитарных связей.
Сергей Лавров прибыл с визитом в Бурунди 30 мая.