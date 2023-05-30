Лавров на переговорах с президентом Бурунди передал ему приветствие от Путина
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, Ндайишимие принимает Лаврова в своей резиденции в городе Бужумбура.
В начале встречи глава российского МИД передал привет от президента России Владимира Путина.
«Он ждёт встречи с вами в связи с проведением второго саммита Россия — Африка», — сказал Лавров.
Отмечается, что после этого встреча продолжилась без прессы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Бурунди 30 мая.