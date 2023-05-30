Лавров на переговорах с президентом Бурунди передал ему приветствие от Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Бурунди Эваристом Ндайишимие передал ему приветствие от российского лидера Владимира Путина.

Как пишет РИА Новости, Ндайишимие принимает Лаврова в своей резиденции в городе Бужумбура.

В начале встречи глава российского МИД передал привет от президента России Владимира Путина.

«Он ждёт встречи с вами в связи с проведением второго саммита Россия — Африка», — сказал Лавров.

Отмечается, что после этого встреча продолжилась без прессы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Бурунди 30 мая.