Президенты Египта и Турции договорились повысить уровень отношений и обменяться послами
- Legion-Media
Отмечается, что ас-Сиси в ходе переговоров поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах.
«Они договорились об укреплении отношений и сотрудничества между двумя сторонами, и в этих рамках два президента решили немедленно начать повышение дипломатических отношений между государствами и обмен послами», — приводит РИА Новости заявление.
В апреле сообщалось, что власти Сирии и Египта начали предварительные переговоры о полном восстановлении дипотношений после разрыва более чем на десять лет.