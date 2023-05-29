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Президенты Египта и Турции договорились повысить уровень отношений и обменяться послами

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились повысить уровень дипотношений между государствами и провести обмен послами. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии египетского президента Ахмед Фахми.
Президенты Египта и Турции договорились повысить уровень отношений и обменяться послами
  • Legion-Media

Отмечается, что ас-Сиси в ходе переговоров поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах.

«Они договорились об укреплении отношений и сотрудничества между двумя сторонами, и в этих рамках два президента решили немедленно начать повышение дипломатических отношений между государствами и обмен послами», — приводит РИА Новости заявление.

В апреле сообщалось, что власти Сирии и Египта начали предварительные переговоры о полном восстановлении дипотношений после разрыва более чем на десять лет.

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