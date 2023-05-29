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Песков заявил о наличии большого вакуума в сфере стратегической стабильности

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В сфере стратегической стабильности на данный момент существует большой вакуум, который необходимо заполнять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил о наличии большого вакуума в сфере стратегической стабильности
  • РИА Новости

«В этой области, области контроля над вооружениями, стратегической стабильности, сейчас, конечно, образуется большой вакуум», — сказал Песков.

По его словам, данный вакуум необходимо заполнять новыми актами международного права, которые реагировали бы на ситуацию.

Он добавил, что это в интересах почти всего мира.

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе.

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