Эрдоган на президентских выборах набирает 52,93% голосов после обработки 87% бюллетеней
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Вместе с этим агентство Anka, которое ссылается на собственные подсчёты, утверждает, что оба кандидата сравнялись по итогам подсчёта 85% голосов.
В 17:00 мск в Турции закрылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов.
Гражданам предстояло выбрать между кандидатом от «Республиканского альянса» действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от «Народного альянса» Кемалем Кылычдароглу.