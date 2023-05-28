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Эрдоган на президентских выборах набирает 52,93% голосов после обработки 87% бюллетеней

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RT
После обработки 87,55% бюллетеней Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 52,93% голосов во втором туре президентских выборов в Турции. Его оппонент Кемаль Кылычдароглу набирает 47,07% голосов. Об этом свидетельствуют данные государственного агентства Anadolu.
Эрдоган на президентских выборах набирает 52,93% голосов после обработки 87% бюллетеней
  • Gettyimages.ru

Вместе с этим агентство Anka, которое ссылается на собственные подсчёты, утверждает, что оба кандидата сравнялись по итогам подсчёта 85% голосов.

В 17:00 мск в Турции закрылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов.

Гражданам предстояло выбрать между кандидатом от «Республиканского альянса» действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от «Народного альянса» Кемалем Кылычдароглу.

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