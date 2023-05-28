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Не менее двух человек погибли, ещё шесть пострадали в ходе стрельбы на моторалли в США

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В американском штате Нью-Мексико во время моторалли произошла стрельба.
Не менее двух человек погибли, ещё шесть пострадали в ходе стрельбы на моторалли в США
  • РИА Новости

Как сообщает полиция штата, инцидент произошёл в городе Ред-Ривер в горах Сангре-де-Кристо.

«Два человека скончались, шестеро ранены, им оказывается медицинская помощь», — сказано в заявлении.

По словам мэра города Линды Калхун, которые приводит CNN, стрелявшие были членами байкерских банд.

21 мая телеканал BFMTV сообщил, что в результате стрельбы около ночного клуба во французском Марселе погибли три человека.

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