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Польский историк Полак обвинил немцев в желании сделать из поляков виновников холокоста

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Польский историк Войцех Полак обвинил немцев в сознательном желании сделать из поляков виновников холокоста.
Польский историк Полак обвинил немцев в желании сделать из поляков виновников холокоста
  • Legion-Media

Об этом он заявил изданию wPolityce.

Соответствующее заявление он сделал из-за лекции в Германском историческом институте о причастности поляков к геноциду евреев.

«Заявляя, что преступления против евреев совершали нацисты и что концентрационные лагеря располагались в основном на территории Польши, складывается впечатление, что этими нацистами были поляки. Немцам именно это и нужно, чтобы распространялись такие кошмарные, позорные и ложные концепции», — заявил Полак.

Историк выразил мнение, что действия по обелению немцев самими немцами проводятся уже довольно давно и, по его мнению, люди уже начинают верить в виновность поляков в холокосте.

Об ужасах, творившихся за стенами концентрационного лагеря в польском Освенциме, — в материале RT.

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