Польский историк Полак обвинил немцев в желании сделать из поляков виновников холокоста
- Legion-Media
Об этом он заявил изданию wPolityce.
Соответствующее заявление он сделал из-за лекции в Германском историческом институте о причастности поляков к геноциду евреев.
«Заявляя, что преступления против евреев совершали нацисты и что концентрационные лагеря располагались в основном на территории Польши, складывается впечатление, что этими нацистами были поляки. Немцам именно это и нужно, чтобы распространялись такие кошмарные, позорные и ложные концепции», — заявил Полак.
Историк выразил мнение, что действия по обелению немцев самими немцами проводятся уже довольно давно и, по его мнению, люди уже начинают верить в виновность поляков в холокосте.
Об ужасах, творившихся за стенами концентрационного лагеря в польском Освенциме, — в материале RT.