В Зимбабве заявили о заинтересованности России в покупке местного лития

Заместитель председателя зимбабвийского сената Майкл Ньямбуя заявил, что российская сторона заинтересована в покупке лития в Зимбабве.

«В Зимбабве у нас достаточно опыта по обнаружению и переработке лития. Поэтому я думаю, что мы ищем только рынки сбыта. И мы точно знаем, что Россия проявляет к этому интерес», — сказал он РИА Новости.

По его словам, уже ведутся дискуссии о возможности покупки Россией некоторого количества ресурса.

В январе сообщалось, что президент Чили Габриэль Борич и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили расширение двустороннего сотрудничества в области добычи полезных ископаемых, в том числе лития.