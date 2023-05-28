В Зимбабве заявили о заинтересованности России в покупке местного лития
«В Зимбабве у нас достаточно опыта по обнаружению и переработке лития. Поэтому я думаю, что мы ищем только рынки сбыта. И мы точно знаем, что Россия проявляет к этому интерес», — сказал он РИА Новости.
По его словам, уже ведутся дискуссии о возможности покупки Россией некоторого количества ресурса.
В январе сообщалось, что президент Чили Габриэль Борич и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили расширение двустороннего сотрудничества в области добычи полезных ископаемых, в том числе лития.