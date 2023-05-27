Делегация Саудовской Аравии прибыла в Дамаск по вопросу возобновления работы посольства

Делегация Саудовской Аравии прибыла в столицу Сирии Дамаск по вопросу возобновления работы посольства страны.

«Саудовская техническая группа, занимающаяся открытием посольства Королевства Саудовская Аравия в Сирийской Арабской Республике, прибыла в столицу Дамаск», — приводит РИА Новости сообщение саудовского МИД.

Отмечается, что делегация исполняет решение о возобновлении работы дипмиссии страны.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад прибыл в саудовский город Джидда для участия в саммите Лиги арабских государств.