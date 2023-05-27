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Делегация Саудовской Аравии прибыла в Дамаск по вопросу возобновления работы посольства

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Делегация Саудовской Аравии прибыла в столицу Сирии Дамаск по вопросу возобновления работы посольства страны.
Делегация Саудовской Аравии прибыла в Дамаск по вопросу возобновления работы посольства
  • Gettyimages.ru

«Саудовская техническая группа, занимающаяся открытием посольства Королевства Саудовская Аравия в Сирийской Арабской Республике, прибыла в столицу Дамаск», — приводит РИА Новости сообщение саудовского МИД.

Отмечается, что делегация исполняет решение о возобновлении работы дипмиссии страны.

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асад прибыл в саудовский город Джидда для участия в саммите Лиги арабских государств.

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