Guardian: рейсы в аэропортах Лондона задерживаются из-за очередей на паспортном контроле
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Об этом сообщает газета The Guardian.
«В аэропортах Хитроу, Станстед, Гатвик и Лутон начались проблемы с пунктами паспортного контроля. Известно о задержках до трёх часов», — говорится в сообщении.
По данным газеты, проблемы также затронули около 20 тыс. пассажиров авиакомпании British Airways, что привело к отмене более 175 рейсов.
В конце апреля сообщалось, что аэропорт Берлина отменил рейсы из-за объявленной забастовки.