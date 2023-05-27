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Guardian: рейсы в аэропортах Лондона задерживаются из-за очередей на паспортном контроле

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В аэропортах Лондона пассажиры сталкиваются с задержками до трёх часов из-за очередей в результате проблемы с работой электронных пунктов паспортного контроля.
Guardian: рейсы в аэропортах Лондона задерживаются из-за очередей на паспортном контроле
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета The Guardian.

«В аэропортах Хитроу, Станстед, Гатвик и Лутон начались проблемы с пунктами паспортного контроля. Известно о задержках до трёх часов», — говорится в сообщении.

По данным газеты, проблемы также затронули около 20 тыс. пассажиров авиакомпании British Airways, что привело к отмене более 175 рейсов.

В конце апреля сообщалось, что аэропорт Берлина отменил рейсы из-за объявленной забастовки.

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