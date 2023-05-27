Власти Китая: Пекин будет прилагать реальные усилия для урегулирования кризиса на Украине
- AFP
Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй.
«Китай будет укреплять обмены и диалог со всеми сторонами, включая Россию, и прилагать реальные усилия для политического урегулирования украинского кризиса», — приводятся его слова на сайте МИД КНР.
Ранее Ли Хуэй обсудил с заместителем генсека внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора конфликт на Украине.
Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев назвал Китай следующей целью США после России.