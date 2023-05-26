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Полиция заявила о задержании в рамках дела об атаке на консульство Турции в Нью-Йорке

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Задержан человек, который может иметь отношение к недавнему нападению на консульство Турции в Нью-Йорке.
Полиция заявила о задержании в рамках дела об атаке на консульство Турции в Нью-Йорке
  • Gettyimages.ru

«Под стражей находится лицо, которое представляет интерес для следствия. Мы всё ещё проводим расследование», — сообщили РИА Новости в полицейском управлении города.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на «Турецкий дом» в Нью-Йорке, где находится консульство Турции и граждане голосуют за президента.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединённые Штаты должны найти террориста, атаковавшего «Турецкий дом» в Нью-Йорке.

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